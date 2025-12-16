Walter Sabatini commenta il fascino del prossimo Milan-Napoli, sottolineando come questa sfida rappresenti uno degli eventi più attesi della Serie A. L'ex dirigente analizza lo stato attuale del calcio italiano, evidenziando l'esaltante livello delle squadre ma anche i problemi causati dai numerosi infortuni.

© Napolipiu.com - Sabatini: «Milan-Napoli sarà spettacolo. Serie A esaltante, troppi infortuni»

"> Walter Sabatini analizza il momento del calcio italiano e lo fa partendo da uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal, il dirigente sportivo ha acceso i riflettori sulla sfida tra Milan e Napoli e sullo stato di salute della Serie A. «Milan e Napoli sono due grandi squadre e giovedì sarà uno spettacolo – ha spiegato Sabatini – arrivano a questa competizione con percorsi un po’ strani dall’inizio della stagione, ma restano due club di altissimo livello». Napolipiu.com

