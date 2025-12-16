SIAP in biblioteca focus sull’Erasmus+ a Sparta | Un ponte culturale che parte dai ragazzi

L'articolo presenta l'iniziativa del S.I.A.P. in biblioteca dedicata all’Erasmus+ a Sparta, evidenziando l'importanza di creare un ponte culturale tra i giovani. Attraverso questa iniziativa, si promuove lo scambio interculturale e l'integrazione, sottolineando il ruolo centrale dei ragazzi nel rafforzare i legami tra diverse comunità.

S.I.A.P. in biblioteca, focus sull'Erasmus+ a Sparta: "Un ponte culturale che parte dai ragazzi"

Tarantini Time Quotidiano Questa mattina Pasquale Antonazzo, segretario regionale aggiunto del S.I.A.P. Puglia, insieme ad Antonio Giordano, ha partecipato all’incontro culturale ospitato alla biblioteca “Acclavio”. Al centro della mattinata, il racconto dell’esperienza Erasmus+ vissuta dagli studenti e dai docenti del Liceo “Quinto Ennio” a Sparta, descritta come un percorso di crescita umana e formativa di particolare valore. L’appuntamento si inserisce nel solco tracciato dall’evento “Taranto chiama Sparta” dello scorso anno, nato dalla collaborazione tra il Dopolavoro Filellenico e il S.I.A. Tarantinitime.it

