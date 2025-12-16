Russia-Ucraina quanto pesa il denaro nelle trattative per la pace?

Le trattative di pace tra Russia e Ucraina sono influenzate da molteplici fattori geopolitici, tra cui le pretese territoriali, le garanzie di sicurezza e gli interessi economici. Il ruolo del denaro e delle risorse finanziarie emerge come elemento chiave nel tentativo di raggiungere un accordo stabile, influenzando le dinamiche e le posizioni delle parti coinvolte.

Il tira e molla nelle trattative in corso per arrivare a una tregua nella guerra della Russia all'Ucraina si fonda su basi geopolitiche: le pretese territoriali di Mosca, le garanzie per Kiev e per l'Europa, la ridefinizione di equilibri che, andando otre la smania da 'pacificatore' di Donald Trump, conta anche per gli. Ma la partita economica si gioca su più fronti: commercio, energia, ricostruzione.

Ucraina, Zelensky: Putin “crede solo nel potere e nel denaro” - (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando oggi dal Parlamento dei Paesi Bassi, ha sottolineato che “Putin non crede nelle persone. askanews.it

La Russia ribadisce di non voler cedere sui territori occupati in Ucraina e respinge l’ipotesi di una tregua natalizia. Intanto Zelensky parla di progressi nei negoziati con gli Stati Uniti dopo i colloqui di Berlino - facebook.com facebook

Fontana contro la Russia: “Un boomerang per loro la guerra in Ucraina” x.com

