Russia Londra avverte | Dobbiamo essere pronti a mandare i nostri figli in guerra
Londra avverte le famiglie britanniche sulla possibilità di coinvolgimento militare in un conflitto con la Russia, sottolineando la necessità di prepararsi a eventuali scelte difficili. La situazione internazionale si fa sempre più tesa, con implicazioni che potrebbero riguardare anche le nuove generazioni.
(Adnkronos) – Le famiglie britanniche devono essere pronte a mandare i loro figli e le loro figlie in guerra contro la Russia. A lanciare l’avvertimento è stato il capo di Stato maggiore della Difesa britannico, Richard Knighton, aggiungendo che “più persone” devono essere pronte a imbracciare le armi per proteggere il Paese. Sebbene le possibilità . Ildifforme.it
