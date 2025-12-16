Russia Londra avverte | Dobbiamo essere pronti a mandare i nostri figli in guerra

Londra avverte le famiglie britanniche sulla possibilità di coinvolgimento militare in un conflitto con la Russia, sottolineando la necessità di prepararsi a eventuali scelte difficili. La situazione internazionale si fa sempre più tesa, con implicazioni che potrebbero riguardare anche le nuove generazioni.

© Ildifforme.it - Russia, Londra avverte: "Dobbiamo essere pronti a mandare i nostri figli in guerra" (Adnkronos) – Le famiglie britanniche devono essere pronte a mandare i loro figli e le loro figlie in guerra contro la Russia. A lanciare l'avvertimento è stato il capo di Stato maggiore della Difesa britannico, Richard Knighton, aggiungendo che "più persone" devono essere pronte a imbracciare le armi per proteggere il Paese.

LONDRA, METREWELI (MI6): “LA RUSSIA ESPORTA IL CAOS” - Nel suo primo discorso pubblico da quando ha assunto la guida dell’MI6, Blaise Metreweli ha scelto toni diretti e senza ... opinione.it

Inoltre Londra, in merito al rischio di conflitto con la Russia, ha deciso di unificare le sue 5 intelligence militari sotto un’unica sigla: Mis (Military Intelligence Services) Leggi l'articolo #GranBretagna - facebook.com facebook

#Radioanchio #GiorgioZanchini #9dicembre @Radio1Rai L' #Europa è sola Schiacciata tra l' #America di #Trump e la #Russia di #Putin E l' #Ucraina che futuro ha Tra vertice di Londra e visita di #Zelensky a Roma, la geopolitica e le posizioni dei partiti it x.com

