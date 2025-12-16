Russia Londra avverte | Dobbiamo essere pronti a mandare i nostri figli in guerra

Londra avverte le famiglie britanniche sulla possibilità di coinvolgimento militare in un conflitto con la Russia, sottolineando la necessità di prepararsi a eventuali scelte difficili. La situazione internazionale si fa sempre più tesa, con implicazioni che potrebbero riguardare anche le nuove generazioni.

(Adnkronos) – Le famiglie britanniche devono essere pronte a mandare i loro figli e le loro figlie in guerra contro la Russia. A lanciare l’avvertimento è stato il capo di Stato maggiore della Difesa britannico, Richard Knighton, aggiungendo che “più persone” devono essere pronte a imbracciare le armi per proteggere il Paese. Sebbene le possibilità . Ildifforme.it

