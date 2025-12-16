Russia bambino di 10 anni ucciso a coltellate a scuola da un altro studente

Un incidente drammatico si è verificato in una scuola nella zona di Odincovo, nei pressi di Mosca, dove un bambino di 10 anni è stato ucciso a coltellate da un altro studente. L'episodio ha sconvolto la comunità locale e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nelle istituzioni scolastiche.

© Iltempo.it - Russia, bambino di 10 anni ucciso a coltellate a scuola da un altro studente Mosca, 16 dic. (AdnkronosAfp) - Un bambino di dieci anni è stato ucciso a coltellate da un altro studente in una scuola nella zona di Odincovo, a pochi chilometri a ovest di Mosca. E' quanto conferma una ricostruzione della Polizia russa. Secondo una nota, "la Polizia ha ricevuto una segnalazione di uno studente che ha accoltellato un vigilante, utilizzato spray antiaggressione e poi accoltellato uno studente di dieci anni, che è morto per le ferite riportate". "L'assalitore è stato arrestato", aggiunge il comunicato.

