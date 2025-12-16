Rush paura passata per l’ex Juventus | è stato dimesso dall’ospedale dopo la terapia intensiva Le sue condizioni e gli aggiornamenti

Zazoom 16 dic 2025

Rush, ex Juventus, è stato dimesso dall'ospedale dopo un periodo in terapia intensiva a causa di una grave influenza. Le sue condizioni sono in miglioramento e ora si trova a casa, portando sollievo a familiari e tifosi. Aggiornamenti confortanti arrivano dal Galles, dove il leggendario attaccante sta recuperando bene.

Rush, paura passata per l'ex Juventus: è stato dimesso dall'ospedale dopo la terapia intensiva. Le sue condizioni e gli aggiornamenti

Rush, buone notizie dal Galles: il leggendario attaccante sta meglio ed è tornato a casa dopo il ricovero per una grave influenza. Il mondo del calcio tira un enorme sospiro di sollievo. Dopo giorni di forte apprensione per le sue condizioni di salute,  Ian Rush  è stato dimesso dallospedale ed è potuto tornare a casa. La leggenda gallese, che i tifosi bianconeri ricordano per la sua parentesi alla  Juventus  nella stagione 1987-1988, ha vissuto momenti drammatici la scorsa settimana, finendo addirittura in terapia intensiva per due giorni a causa di una grave forma influenzale che gli aveva provocato serie difficoltà respiratorie. Juventusnews24.com

