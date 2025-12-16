Rush paura passata per l’ex Juventus | è stato dimesso dall’ospedale dopo la terapia intensiva Le sue condizioni e gli aggiornamenti

Rush, ex Juventus, è stato dimesso dall'ospedale dopo un periodo in terapia intensiva a causa di una grave influenza. Le sue condizioni sono in miglioramento e ora si trova a casa, portando sollievo a familiari e tifosi. Aggiornamenti confortanti arrivano dal Galles, dove il leggendario attaccante sta recuperando bene.

© Juventusnews24.com - Rush, paura passata per l’ex Juventus: è stato dimesso dall’ospedale dopo la terapia intensiva. Le sue condizioni e gli aggiornamenti Rush, buone notizie dal Galles: il leggendario attaccante sta meglio ed è tornato a casa dopo il ricovero per una grave influenza. Il mondo del calcio tira un enorme sospiro di sollievo. Dopo giorni di forte apprensione per le sue condizioni di salute, Ian Rush è stato dimesso dall’ospedale ed è potuto tornare a casa. La leggenda gallese, che i tifosi bianconeri ricordano per la sua parentesi alla Juventus nella stagione 1987-1988, ha vissuto momenti drammatici la scorsa settimana, finendo addirittura in terapia intensiva per due giorni a causa di una grave forma influenzale che gli aveva provocato serie difficoltà respiratorie. Juventusnews24.com La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Paura per l'ex Juve, terapia intensiva: non respirava più, è da giorni in ospedale Il mondo del calcio in ansia per Ian Rush. La leggenda del Liverpool ed ex attaccante della Juventus, è stato ricoverato in terapia intensiva all'inizio della settimana a seguito di dif - facebook.com facebook Paura Ian Rush, l’ex centravanti gallese ricoverato d’urgenza in terapia intensiva: condizioni in miglioramento, ore di apprensione per la leggenda ex Juve e Liverpool x.com

