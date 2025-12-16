Ruggero Mughini nuovo presidente di Iveco Spagna

Iveco Group ha annunciato la nomina di Ruggero Mughini come nuovo presidente di Iveco Spagna, sostituendo Ángel Rodríguez Lagunilla. La nomina sarà effettiva a partire dal primo gennaio 2026, segnando un nuovo importante passo nella gestione e nello sviluppo della filiale spagnola del gruppo.

Mughini vanta 24 anni di esperienza in Iveco, spesi interamente nella penisola iberica: dal 2018 è direttore generale per Spagna e Portogallo, ruolo che continuerà a ricoprire.