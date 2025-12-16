rugby la georgia esonera cockerill a due anni dai mondiali

La nazionale di rugby della Georgia ha annunciato l'esonero di Richard Cockerill, due anni prima dei Mondiali. La decisione segna un cambiamento importante nella gestione della squadra, che si prepara a nuove sfide e a un percorso di rinnovamento sotto una nuova guida tecnica.

Richard Cockerill non è più il commissario tecnico della nazionale georgiana di rugby né l’allenatore capo dei Black Lion. La notizia è stata ufficializzata il 15 dicembre 2025 e chiude un biennio iniziato nel gennaio 2024, quando il tecnico inglese di 54 anni aveva firmato il contratto, assumendo il doppio incarico alla guida della Georgia e della franchigia georgiana. Il bilancio sportivo con la nazionale presenta luci ma anche aspetti meno convincenti. È vero che la Georgia ha conquistato il Rugby Europe Championship nel 2024 e nel 2025 e ha staccato il pass per la Rugby World Cup 2027 in Australia, ma proprio in vista del Mondiale sono arrivati segnali preoccupanti. Oasport.it

