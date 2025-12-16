Rugby | Champions e Challenge Cup il colpo di Glasgow accende l’Europa prima della pausa

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il secondo turno delle coppe europee di rugby ha riservato risultati importanti, con il successo di Glasgow che accende l’interesse prima della pausa natalizia. Le sfide hanno già delineato alcune tendenze in vista della ripresa di gennaio 2026, quando si accederà alla fase a eliminazione diretta degli ottavi di finale.

rugby champions e challenge cup il colpo di glasgow accende l8217europa prima della pausa

© Oasport.it - Rugby: Champions e Challenge Cup, il colpo di Glasgow accende l’Europa prima della pausa

Il secondo turno ha chiuso la prima finestra stagionale delle coppe europee, consegnando verdetti già significativi in vista della ripresa di gennaio 2026, quando scatterà la corsa agli ottavi di finale. Champions Cup e Challenge Cup tornano dopo la sosta con classifiche già ben delineate e con alcune squadre che hanno saputo lanciare messaggi forti alla concorrenza. Su tutte, il clamoroso ribaltone dei Glasgow Warriors contro Tolosa, destinato a pesare parecchio nell’economia del girone. In Champions Cup, il colpo di scena arriva dalla pool 1: Glasgow rimonta Tolosa da 0-21 a 28-21 e, complice la sconfitta dei Saracens contro gli Sharks, vola al comando solitario del girone con 10 punti. Oasport.it

High-scoring thriller | RC Toulon v Bath Rugby | Investec Champions Cup Instant Highlights

Video High-scoring thriller | RC Toulon v Bath Rugby | Investec Champions Cup Instant Highlights

rugby champions challenge cupRugby: Champions e Challenge Cup, il colpo di Glasgow accende l’Europa prima della pausa - Il secondo turno ha chiuso la prima finestra stagionale delle coppe europee, consegnando verdetti già significativi in vista della ripresa di gennaio ... oasport.it

Rugby: Champions e Challenge Cup, weekend di fuoco. Show Capuozzo e italiane subito protagoniste - È stato un weekend europeo ricco di spunti, con il doppio avvio di Champions Cup e Challenge Cup a riempire il calendario ovale. oasport.it