Rugby | Champions e Challenge Cup il colpo di Glasgow accende l’Europa prima della pausa

Il secondo turno delle coppe europee di rugby ha riservato risultati importanti, con il successo di Glasgow che accende l’interesse prima della pausa natalizia. Le sfide hanno già delineato alcune tendenze in vista della ripresa di gennaio 2026, quando si accederà alla fase a eliminazione diretta degli ottavi di finale.

In Champions Cup, il colpo di scena arriva dalla pool 1: Glasgow rimonta Tolosa da 0-21 a 28-21 e, complice la sconfitta dei Saracens contro gli Sharks, vola al comando solitario del girone con 10 punti.

