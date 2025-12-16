Il rugby a 7 si prepara a rinnovare la propria sfida olimpica con i criteri di qualificazione ufficiali approvati dal CIO. Il percorso di accesso alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 si svolgerà tra il 2027 e il 2028, coinvolgendo le nazionali in una serie di competizioni e classificazioni per conquistare i pass necessari a partecipare all’evento.

© Oasport.it - Rugby a 7, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

I criteri di qualificazione del rugby a 7 per Los Angeles 2028 sono stati approvati dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO): il periodo di qualificazione si dipanerà tra 2027 (per le prime dieci quote) ed il 2028 (per l’ultimo pass a disposizione). Sia al maschile che al femminile saranno a disposizione 144 carte olimpiche, per 12 squadre composte da 12 giocatori ciascuna: gli Stati Uniti, in quanto Paese ospitante delle Olimpiadi, avrà il posto garantito sia tra gli uomini che tra le donne. Quattro squadre si qualificheranno alle World Championship Series 2027, che saranno formate da tre tornei che si giocheranno tra il mese di aprile ed il 6 giugno: nel caso in cui gli USA fossero tra le prime quattro classificate, allora anche la quinta avrà accesso alle Olimpiadi. Oasport.it

