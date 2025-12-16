Ruba più di 100 euro di salami in un supermercato in città

Un episodio di furto si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 15 dicembre, in un supermercato di Novara. Un uomo ha tentato di sottrarre salami per un valore superiore a 100 euro, ma è stato prontamente fermato. L'episodio ha suscitato l'attenzione della sicurezza e delle forze dell'ordine della città.

Ruba salami in un supermercato, ma viene fermata.È successo nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 15 dicembre, in un supermercato di Novara. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la ragazza, classe 2006, di nazionalità rumena e sprovvista di documenti di identità, avrebbe nascosto all'interno.

