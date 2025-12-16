Ruba nove bottiglie di champagne | bloccato dai carabinieri

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo aver rubato nove bottiglie di champagne di lusso. Sognava di brindare alle festività natalizie e di Capodanno con uno champagne di alta qualità, ma il suo tentativo di furto è stato prontamente sventato dalle forze dell'ordine. L'episodio evidenzia l'importanza della vigilanza durante il periodo festivo.

Sognava di festeggiare il Natale e il Capodanno con uno champagne di pregio, ovviamente senza spendere un euro. Obiettivo miseramente fallito e soprattutto una denuncia per furto aggravato.Doppio intervento dei carabinieri presso il centro commerciale "Ipercity" di Albignasego, che ha portato.

