Ruba la borsetta a una pensionata e fugge sui binari | circolazione interrotta e ladro bloccato
Un tentativo di furto a Bonassola si è concluso con l'arresto del ladro, sorpreso dai carabinieri mentre cercava di scappare con la borsetta di una pensionata. L'episodio ha causato l'interruzione temporanea della circolazione sui binari, ma il criminale è stato prontamente bloccato e assicurato alla giustizia.
Bonassola (La Spezia), 16 dicembre 2025 – Stava rubando la borsetta a una pensionata bonassolese, ma è stato sorpreso dai carabinieri e arrestato dopo un breve inseguimento. I militari della Stazione di Levanto, ieri pomeriggio, hanno arrestato – nella flagranza del reato di furto con destrezza – un 32enne di origine tunisina residente a Pisa. Dopo esser stato scoperto ha iniziato a correre all’interno delle gallerie ferroviarie in direzione Levanto dove è stato raggiunto, poco dopo, dalla pattuglia dell’Arma; per evitare rischi per la sicurezza, tramite intervento della Polfer, è stato interrotto il traffico ferroviario. Lanazione.it
