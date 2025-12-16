Ruba e minaccia di morte la cassiera La polizia arresta un diciassettenne dopo l’incetta di superalcolici

Un diciassettenne è stato arrestato a Lucca dopo aver tentato di rubare e aver minacciato di morte una cassiera, che aveva scoperto il suo tentativo di furto. L’episodio si è verificato il 16 dicembre 2025, quando il giovane ha anche preso una vasta quantità di superalcolici. La polizia è intervenuta prontamente per fermare l’autore delle minacce e del reato.

© Lanazione.it - Ruba e minaccia di morte la cassiera. La polizia arresta un diciassettenne dopo l'incetta di superalcolici Lucca, 16 dicembre 2025 – E' finito in manette per tentata rapina impropria e minacce di morte ai danni di una cassiera che l'aveva scoperto. Protagonista del movimentato episodio, accaduto sabato sera al supermercato Esselunga di San Concordio, un diciassettenne già protagonista di sconcertanti casi di cronaca nera, tra cui l'accoltellamento del pensionato 78enne Vinicio Fruzzetti nell'aprile scorso in via del Battistero. Il giovane era con alcuni coetanei secondo un copione già visto nelle sere del fine settimana: minori che fanno incetta di bottiglie di whisky e vodka, poi le passano a un amico appena maggiorenne che paga alla cassa automatica ed esce.

