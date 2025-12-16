Rotary e Palli uniti per l’Ant
Il Rotary Club Prato, guidato da Elisabetta Pastacaldi, si è unito a Carlo Palli, collezionista di rilievo, per un'iniziativa benefica. Attraverso una selezione di opere di artisti nazionali e internazionali battute all’asta da Farsettiarte, è stato possibile raccogliere fondi destinati a sostenere i progetti dell’Ant. Un esempio di collaborazione tra cultura e solidarietà.
Dal sodalizio tra il Rotary club Prato presieduto da Elisabetta Pastacaldi e il collezionista Carlo Palli che ha donato opere di artisti nazionali ed internazionali di grande livello selezionate dal suo archivio e battute all’asta da Farsettiarte, sono stati ricavati 41.000 euro per la Fondazione Ant. Un risultato importante che contribuirà interamente a sostenere le attività di assistenza a domicilio e prevenzione oncologica. Nella serata, il Rotary ha accolto come socio onorario Carlo Palli a riconoscimento di una persona che si è distinta per lo spirito di servizio verso la città interpretando pienamente i valori del club. Lanazione.it
Rotary e Palli uniti per l’Ant - Dal sodalizio tra il Rotary club Prato presieduto da Elisabetta Pastacaldi e il collezionista Carlo Palli che ha donato ... lanazione.it
11 Dicembre 2025 Grand Hotel Telese Serata di #formazione sulle deliberazioni del #consigliodilegislazione 2025 insieme ai soci dei club rotary dell’ Area Sannio. Saluti a cura di Ferdinando Ceglia, presidente del RC Valle Telesina e Rino Bottillo ADG d - facebook.com facebook