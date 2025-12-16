La Roma conquista una vittoria importante contro il Como, grazie al terzo gol stagionale di Wesley. Il risultato consolida il quarto posto in classifica e mette pressione sui lombardi, che non subivano due sconfitte consecutive senza segnare da oltre un anno. Una prestazione decisiva, che rafforza le ambizioni dei giallorossi nel campionato.

© Ilgiornale.it - Roma, un'altra vittoria da "corto muso". Wesley piega il Como, quarto posto saldo

Il terzo gol in campionato del brasiliano Wesley, il secondo all'Olimpico dopo quello al Bologna altrettanto decisivo alla prima del torneo, consolida il quarto posto della Roma e spinge fuori dalla zona europea il Como, che da oltre un anno non subiva due ko di fila senza segnare e i cui uomini chiave vengono annullati dagli avversari. È l'ottavo successo stagionale di «corto muso» della truppa di Gasp, Europa League compresa: in un campionato che procede a rilento tra sorpassi e controsorpassi, è sicuramente un merito. Come è un merito avere un portiere come Svilar che, in una serata senza grandi affanni, regala un'uscita provvidenziale su Douvikas sullo 0-0 e tiene ancora la porta inviolata. Ilgiornale.it

HighLights RealTestaccio - Vittoria Roma

Milan–Roma, vittoria di corto muso: Pavlovic colpisce, Maignan ipnotizza Dybala – Highlights e tabellino - Il Milan di Massimiliano Allegri vince di misura contro la Roma di Gasperini nel big match della decima giornata di Serie A. affaritaliani.it

Zazzaroni: “Campionato di superiorità sospese. Ma la Roma sarebbe di fianco all’Inter se…” - Il commento del direttore del Corriere dello Sport è arrivato su Instagram dopo la vittoria della squadra di Gasperini contro il Como ... msn.com