La Roma Primavera si risolleva con una vittoria schiacciante contro il Monza, conquistando un netto 5-0. Dopo un periodo difficile, la squadra di Federico Guidi dimostra ripresa e determinazione, imponendosi con sicurezza in una prestazione convincente al Centro Sportivo Berlusconi.

Roma Primavera travolgente: Monza annientato con un netto 5-0

La Roma Primavera si rimette in carreggiata nel modo più convincente possibile. Dopo un periodo opaco, la squadra di Federico Guidi ritrova intensità, fiducia e qualità, imponendosi con un perentorio 5-0 sul campo del Monza, al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi. Una prestazione senza sbavature, che restituisce ai giallorossi certezze e ambizioni. Il risultato non è frutto del caso. È il riflesso di una partita interpretata con maturità, aggressività e una superiorità fisica evidente fin dai primi minuti. Le scelte di Guidi e l’impatto sulla gara. Guidi sorprende nelle scelte iniziali, ma lo fa con convinzione. Sololaroma.it

