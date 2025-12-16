Roma Primavera travolgente | Monza annientato con un netto 5-0
La Roma Primavera si risolleva con una vittoria schiacciante contro il Monza, conquistando un netto 5-0. Dopo un periodo difficile, la squadra di Federico Guidi dimostra ripresa e determinazione, imponendosi con sicurezza in una prestazione convincente al Centro Sportivo Berlusconi.
La Roma Primavera si rimette in carreggiata nel modo più convincente possibile. Dopo un periodo opaco, la squadra di Federico Guidi ritrova intensità, fiducia e qualità, imponendosi con un perentorio 5-0 sul campo del Monza, al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi. Una prestazione senza sbavature, che restituisce ai giallorossi certezze e ambizioni. Il risultato non è frutto del caso. È il riflesso di una partita interpretata con maturità, aggressività e una superiorità fisica evidente fin dai primi minuti. Le scelte di Guidi e l’impatto sulla gara. Guidi sorprende nelle scelte iniziali, ma lo fa con convinzione. Sololaroma.it
