Roma occupato nella notte il liceo Giulio Cesare dopo il caso della lista stupri

Nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 dicembre 2025, il liceo classico Giulio Cesare, situato nel quartiere Trieste di Roma, è stato occupato in seguito al caso della “lista stupri”. L'evento ha suscitato immediato clamore e ha acceso un dibattito pubblico sulla sicurezza e il comportamento negli ambienti scolastici.

Roma, 16 dicembre 2025 – Il liceo classico Giulio Cesare, nel quartiere Trieste a Roma, è stato occupato nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 dicembre 2025. La protesta esplode a poche settimane dal caso della cosiddetta “lista stupri”, la scritta comparsa in un bagno maschile dell’istituto che aveva già scosso la comunità scolastica e riacceso il tema della sicurezza e del rispetto dentro e fuori le aule. Roma, orrore al liceo Giulio Cesare: lista di ragazze da stuprare nel bagno Sulla vicenda è in corso un’indagine coordinata dalla Procura di Roma, in raccordo con la Procura per i Minorenni: l’ipotesi di reato indicata è istigazione a delinquere finalizzata alla violenza sessuale e, allo stato, il procedimento risulta contro ignoti. Cdn.ilfaroonline.it

