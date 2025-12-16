Roma occupato il liceo della lista stupri nei bagni | La preside tace e strumentalizza il dissenso

Il liceo Giulio Cesare di Roma è stato occupato dagli studenti in risposta alla recente vicenda della «lista stupri» apparsa nei bagni dell'istituto. L'azione si inserisce nel contesto di un crescente dissenso, mentre la preside è accusata di tacere e strumentalizzare la protesta. L'episodio evidenzia le tensioni e le richieste di attenzione da parte degli studenti sulla sicurezza e il rispetto all'interno della scuola.

Il liceo Giulio Cesare di Roma, che di recente ha fatto parlare di sé per la «lista stupri» apparsa nei bagni, è stato occupato dagli studenti, a pochi giorni dalla chiusura natalizia. Gli studenti hanno rivendicato l’occupazione con un comunicato in cui denunciano «l’assenza di un confronto costruttivo e l’indifferenza della dirigenza» di fronte ai problemi emersi. Nel testo che hanno diramato accusano la presidenza di voler «tacere e strumentalizzare il dissenso come è accaduto per la lista stupri». Durante l’assemblea straordinaria organizzata dagli studenti proprio dopo il caso della lista «deplorevole» trovata nei bagni, a cui hanno partecipato anche alcuni docenti, era stata rivolta una precisa richiesta alla presidenza: «Agire in modo concreto tramite iniziative che possano portare momenti dedicati al confronto e alla formazione di menti pensanti ed educare al rispetto». Open.online

Occupazione liceo Augusto di Roma

La pagina aggrega aggiornamenti e articoli provenienti da più testate, per offrire una panoramica più ampia dell’argomento.

Roma, occupato il liceo Giulio Cesare dopo il caso della “lista stupri” - Gli studenti hanno occupato la scuola di Corso Trieste dopo le tensioni seguite al ritrovamento della “lista stupri” in un bagno maschile dell’istituto, episodio che aveva già provocato proteste e ... tg24.sky.it