Roma nuova pista per l’attacco | scambio tutto ‘casalingo’

Roma valuta nuove strategie offensive, considerando anche Artem Dovbyk come possibile soluzione. La società Friedkin tiene aperte le possibilità di mercato, con l'obiettivo di rafforzare l'attacco prima dell'apertura della sessione invernale. La ricerca di rinforzi resta attiva, mantenendo il mercato ancora in movimento prima dell'inizio della finestra di gennaio.

Artem Dovbyk potrebbe rientrare in alcuni ragionamenti di mercato in chiave attaccante, con i Friedkin protagonisti La caccia resta aperta, anche prima del via della sessione invernale di calciomercato. Il pallino è sempre quello dell’attaccante da regalare a Gasperini, che ne vorrebbe due – un centravanti e un esterno mancino di piede destro – ma in quel reparto con più probabilità ne arriverà solo uno. A maggior ragione se questo richiederà uno sforzo particolare ai Friedkin a livello economico. Artem Dovbyk (Ansafoto) – calciomercato.it Come sarebbe appunto Joshua Zirkzee, che è il nome principale ma ovviamente non l’unico. Calciomercato.it

