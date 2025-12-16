Roma valuta nuove strategie offensive, considerando anche Artem Dovbyk come possibile soluzione. La società Friedkin tiene aperte le possibilità di mercato, con l'obiettivo di rafforzare l'attacco prima dell'apertura della sessione invernale. La ricerca di rinforzi resta attiva, mantenendo il mercato ancora in movimento prima dell'inizio della finestra di gennaio.

© Calciomercato.it - Roma, nuova pista per l’attacco: scambio tutto ‘casalingo’

Artem Dovbyk potrebbe rientrare in alcuni ragionamenti di mercato in chiave attaccante, con i Friedkin protagonisti La caccia resta aperta, anche prima del via della sessione invernale di calciomercato. Il pallino è sempre quello dell’attaccante da regalare a Gasperini, che ne vorrebbe due – un centravanti e un esterno mancino di piede destro – ma in quel reparto con più probabilità ne arriverà solo uno. A maggior ragione se questo richiederà uno sforzo particolare ai Friedkin a livello economico. Artem Dovbyk (Ansafoto) – calciomercato.it Come sarebbe appunto Joshua Zirkzee, che è il nome principale ma ovviamente non l’unico. Calciomercato.it

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Roma, nuova pista sull’omicidio di Dayong: «La chiave nei tabulati e nel Gps» - Tabulati telefonici, numeri e soprattutto, la mappa degli spostamenti registrati dal Gps del cellulare. ilmessaggero.it

Ecco in anteprima la nuova stazione Colosseo della Linea C di Roma: apertura al pubblico prevista per oggi (martedì 16 dicembre) alle 16 - facebook.com facebook

L’AS Roma è lieta di accogliere Wizz Air come Official Sleeve Partner del Club Una nuova collaborazione che unisce ambizione, innovazione e un legame globale con la nostra comunità Wizz Air debutterà sulla nostra manica il 15 dicembre asroma x.com