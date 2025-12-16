Roma nel mondo la mostra al MAXXI

Dal 17 dicembre 2025 al 6 aprile 2026, il MAXXI di Roma ospita

Dal 17 dicembre 2025 al 6 aprile 2026 il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo presenta Roma nel Mondo, a cura di Ricky Burdett, una mostra che mette in dialogo la Capitale con le altre metropoli globali.In cosa differisce Roma da Parigi, Londra, Istanbul o Pechino? È una città. Roma a confronto con altre metropoli globali, da Parigi, a Londra, Istanbul, a Pechino, Mumbai, New York, in termini di spazio, mobilità, ambiente e società: è una delle chiavi di lettura della città

Bruni (Maxxi), con 'Roma nel mondo' una città che sorprende - "Con 'Roma nel mondo' analizziamo il territorio della città dal punto di vista urbanistico ma in un modo nuovo e con un approccio anche tridimensionale a numeri e dati che noi siamo abituati a vedere ... ansa.it

