Roma nel mondo la mostra al MAXXI

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 17 dicembre 2025 al 6 aprile 2026, il MAXXI di Roma ospita

Immagine generica

Dal 17 dicembre 2025 al 6 aprile 2026 il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo presenta Roma nel Mondo, a cura di Ricky Burdett, una mostra che mette in dialogo la Capitale con le altre metropoli globali.In cosa differisce Roma da Parigi, Londra, Istanbul o Pechino? È una città. Romatoday.it

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Roma nel mondo, al MAXXI la mostra in cui la capitale dialoga con le metropoli globali

Video Roma nel mondo, al MAXXI la mostra in cui la capitale dialoga con le metropoli globali

roma mondo mostra maxxiRoma nel mondo al Maxxi, la capitale dialoga con le metropoli globali - Roma a confronto con altre metropoli globali, da Parigi, a Londra, Istanbul, a Pechino, Mumbai, New York, in termini di spazio, mobilità, ambiente e società: è una delle chiavi di lettura della città ... ansa.it

roma mondo mostra maxxiBruni (Maxxi), con 'Roma nel mondo' una città che sorprende - "Con 'Roma nel mondo' analizziamo il territorio della città dal punto di vista urbanistico ma in un modo nuovo e con un approccio anche tridimensionale a numeri e dati che noi siamo abituati a vedere ... ansa.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.