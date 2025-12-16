Roma nel Mondo al via la grande mostra che indaga il DNA della Capitale

Roma nel Mondo è la mostra al MAXXI dal 17 dicembre 2025 al 6 aprile 2026, che analizza il carattere unico della Capitale attraverso il suo DNA. L’esposizione esplora le differenze con altre metropoli, le sfide quotidiane e il ruolo di Roma nell’immaginario globale, offrendo una riflessione sul suo passato, presente e futuro.

© Romatoday.it - Roma nel Mondo, al via la grande mostra che indaga il DNA della Capitale In cosa differisce Roma da Parigi, Londra, Istanbul o Pechino? È una città congestionata o ancora vivibile, accessibile o sempre più cara? E soprattutto: quale posto occupa oggi Roma nell'immaginario del mondo?Roma nel Mondo, la mostra al MAXXIDal 17 dicembre 2025 al 6 aprile 2026, il MAXXI.