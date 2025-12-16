Da oggi, il centro di Roma si arricchisce di due nuove fermate sulla Linea C della Metropolitana: Colosseo/Fori Imperiali e Porta Metronia. Le archeostazioni, realizzate dal consorzio Metro C guidato da Webuild e Vianini Lavori, rappresentano un importante passo avanti nel potenziamento della rete di trasporto pubblico della capitale.

© Lapresse.it - Roma, Metro C: oggi l’apertura delle stazioni Colosseo e Porta Metronia

Il centro storico della Capitale vanta da oggi due nuove fermate della Linea C della Metropolitana: ColosseoFori Imperiali e Porta Metronia, archeostazioni realizzate dal consorzio Metro C guidato da Webuild insieme a Vianini Lavori nell’ambito dei lavori commissionati da Roma Metropolitane per conto di Roma Capitale. Con l’apertura di queste due stazioni e 3 nuovi km di linea, il progetto ridisegna la mobilità urbana tra centro e periferia, grazie anche all’interscambio con l’esistente Linea B della metro. Il progetto ha al contempo permesso di restituire alla città i reperti rinvenuti durante gli scavi, a testimonianza dell’impegno nella valorizzazione dell’incredibile patrimonio culturale di Roma e grazie ad un lavoro sinergico tra imprese e istituzioni. Lapresse.it

