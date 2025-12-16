Roma Metro C | oggi aperte due nuove stazioni

Oggi a Roma sono state inaugurate due nuove stazioni della Linea C della Metropolitana: Colosseo/Fori Imperiali e Porta Metronia. Le archeostazioni, realizzate dal consorzio Metro C, migliorano la connessione nel centro storico della città, offrendo maggiori servizi e accessibilità ai cittadini e ai visitatori.

Il centro storico della Capitale vanta da oggi due nuove fermate della Linea C della Metropolitana: Colosseo/Fori Imperiali e Porta Metronia, archeostazioni realizzate dal consorzio Metro C guidato da Webuild insieme a Vianini Lavori nell'ambito dei lavori commissionati da Roma Metropolitane per conto di Roma Capitale. Con l'apertura di queste due stazioni e 3 nuovi km di linea, il progetto ridisegna la mobilità urbana tra centro e periferia, grazie anche all'interscambio con l'esistente Linea B della metro. Il progetto ha al contempo permesso di restituire alla città i reperti rinvenuti durante gli scavi, a testimonianza dell'impegno nella valorizzazione dell'incredibile patrimonio culturale di Roma e grazie ad un lavoro sinergico tra imprese e istituzioni. Metro C a Roma, aprono le stazioni-museo di Colosseo e Porta Metronia. Gualtieri: «Salto di qualità del servizio»

Metro C di Roma, oggi aprono le stazioni Colosseo e Porta Metronia: prime corse dal pomeriggio - Dopo anni di lavori, martedì 16 dicembre 2025 aprono le due nuove fermate della metro C di Roma: Colosseo e Porta Metronia ... fanpage.it

Dal 16 dicembre 2025 apre il nuovo tratto della Metro C a Roma: tutte le informazioni sulle stazioni attive, le corse e il collegamento diretto creato - facebook.com facebook

