La Roma si prepara alla sfida contro la Juventus con il primo allenamento della settimana, mentre Ndicka si unisce alla Coppa d'Africa. Dopo la vittoria contro il Como, i giallorossi affrontano nuove sfide tra entusiasmo e assenze, sperando di mantenere il ritmo in vista delle prossime gare.

© Sololaroma.it - Roma, in mattinata il primo allenamento verso la Juventus: Ndicka va in Coppa d’Africa

La vittoria contro il Como ha lasciato in dote tre punti pesanti alla Roma e sensazioni positive, ma anche un pizzico di malinconia. Subito dopo il triplice fischio, Gasperini ha abbracciato a lungo Ndicka: un gesto che andava oltre la prestazione, perché sapeva che quello era, di fatto, un arrivederci. Il difensore ivoriano partirà infatti nelle prossime ore per raggiungere la Costa d’Avorio, dove lo attende la Coppa d’Africa. Stesso destino per El Aynaoui, già volato in Marocco e assente contro il Como. Due partenze importanti che costringeranno la Roma a riorganizzarsi per circa un mese. Nulla che tolga valore al successo di lunedì sera, ma da oggi in poi il tecnico dovrà fare i conti con assenze pesanti, a partire dalla prossima trasferta di Torino contro la Juventus. Sololaroma.it

?? ROMA, LE IMMAGINI DEL LAVORO DIFFERENZIATO DI DYBALA IN ALLENAMENTO: GASP OSSERVA VIGILE

Roma, il programma a Glasgow: venerdì il ritorno e Gasp fissa un doppio allenamento - La Roma dopo poco più di un mese torna a Glasgow, questa volta per affrontare il Celtic per la prima volta nella storia in un incontro ufficiale. forzaroma.info

Roma, primo allenamento verso l'Inter: Wesley in gruppo, le ultime su Angelino e Bailey - Primo giorno di lavoro della settimana per la Roma di Gian Piero Gasperini, attesa sabato 18 ottobre (alle 20. calciomercato.com

PRESENTAZIONE PROGETTO HERNICA SAXA (Palazzo Grazioli Roma - Stampa Estera) Nella mattinata di oggi, si è svolta la presentazione del progetto Hernica Saxa di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028 delle Città di Anagni, Alatri, Fere - facebook.com facebook