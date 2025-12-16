In vista dell'ultimo incontro di Women’s Champions League, Rossettini sottolinea l'importanza di questa partita per la Roma Femminile, considerandola un'ultima occasione per evitare un risultato deludente. Nonostante l'eliminazione ormai prossima, la squadra si prepara con determinazione, cercando di chiudere il percorso con orgoglio e senza lasciare nulla di intentato.

Roma Femminile-St. Polten, Rossettini in conferenza: "Ultima occasione, non vogliamo finire ad un punto"

Il cammino della Roma Femminile in Women’s Champions League è stato complicato e deludente, conclusosi con l’eliminazione nonostante l’ultimo match ancora da disputare. Le giallorosse saluteranno la competizione continentale nella giornata di domani, con la sesta gara della League Phase che le vedrà impegnate tra le mura amiche del Tre Fontane contro il St. Polten, che occupa l’ultimo posto in classifica con un solo punto conquistato così come la formazione di Rossettini. Proprio il tecnico ha presentato la sfida in conferenza stampa: “Partita importante. Veniamo da una brutta sconfitta a Londra e giochiamo una di quelle tre sfide che all’inizio del percorso pensavamo abbordabili. Sololaroma.it

Le giallorosse volano ai quarti Roma-St. Polten 5-0 UWCL DAZN

