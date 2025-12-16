Roma Femminile Baldi | In Champions disparità a livello fisico e non solo ci porteremo dietro l’esperienza
Durante la conferenza stampa di presentazione della sfida di Champions League contro il St. Polten, Rachele Baldi ha affrontato le sfide incontrate dal Roma Femminile, evidenziando disparità a livello fisico e altri aspetti. Con il mister Rossettini, ha condiviso le aspettative e l’importanza dell’esperienza acquisita in questa competizione internazionale.
Nella conferenza stampa di presentazione del match contro il St. Polten, insieme a mister Rossettini ha parlato Rachele Baldi. Queste le sue parole, a partire da un giudizio personale sulla sua stagione: “Io sono sempre molto autocritica e perfezionista, quindi non mi piace darmi un voto perché vado sempre a vedere quello che posso fare meglio, più che la cosa positiva. Però mi sento comunque di premiarmi per quello che sto facendo e mi permetto di essere soddisfatta di me stessa perché mi sento bene sia mentalmente che fisicamente, lo sto dimostrando in campo e per questo sono contente, soprattutto di sentirmi così libera come non mi sentivo da tempo”. Sololaroma.it
