Roma donna aggredita da straniero vestito da Babbo Natale

Una donna è stata aggredita a Roma da un uomo vestito da Babbo Natale. La vittima ha iniziato a urlare, attirando l'attenzione di un passante che ha deciso di intervenire. L'incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti e ha portato le autorità a intervenire per chiarire i dettagli dell'accaduto.

© Imolaoggi.it - Roma, donna aggredita da straniero vestito da Babbo Natale La vittima ha incominciato ad urlare, attirando l'attenzione di un passante che accorgendosi della situazione è intervenuto. Imolaoggi.it La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Ragazza di 20 anni stuprata da un gruppo di giovani durante un tentativo di rapina a Roma Roma, donna aggredita da un uomo travestito da Babbo Natale: «Mi ha sorriso, poi la richiesta di soldi e l'orrore» - Babbo Natale all'Esquilino non porta doni ma paura, attimi di terrore nel tardo pomeriggio per Francesca, una donna romana aggredita proprio da un ... msn.com

Roma, aggredita con un coltello da uno straniero, rubati 50 euro: «Ero con il cane, credevo mi uccidesse» - , la donna una romana di 36 anni, si trovava nei pressi del teatro Ambra Jovinelli a Roma, quando uno straniero l'ha ... ilmessaggero.it

Spacca le porte a martellate, fermato inquilino stalker incubo di un palazzo a Roma: una donna costretta a lasciare casa (di proprietà) - facebook.com facebook

#Zirkzee si conferma, da oltre due mesi, l’obiettivo principale della #Roma. L’olandese ha chiesto tempo fa la cessione ed è in attesa di un segnale da parte dei Red Devils. Il costo fissato resta sui 30 milioni di euro, tra prestito ed obbligo di riscatto #calciomer x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.