Roma donna aggredita da straniero vestito da Babbo Natale

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è stata aggredita a Roma da un uomo vestito da Babbo Natale. La vittima ha iniziato a urlare, attirando l'attenzione di un passante che ha deciso di intervenire. L'incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti e ha portato le autorità a intervenire per chiarire i dettagli dell'accaduto.

roma donna aggredita da straniero vestito da babbo natale

© Imolaoggi.it - Roma, donna aggredita da straniero vestito da Babbo Natale

La vittima ha incominciato ad urlare, attirando l'attenzione di un passante che accorgendosi della situazione è intervenuto. Imolaoggi.it

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ragazza di 20 anni stuprata da un gruppo di giovani durante un tentativo di rapina a Roma

Video Ragazza di 20 anni stuprata da un gruppo di giovani durante un tentativo di rapina a Roma

roma donna aggredita stranieroRoma, donna aggredita da un uomo travestito da Babbo Natale: «Mi ha sorriso, poi la richiesta di soldi e l'orrore» - Babbo Natale all'Esquilino non porta doni ma paura, attimi di terrore nel tardo pomeriggio per Francesca, una donna romana aggredita proprio da un ... msn.com

Roma, aggredita con un coltello da uno straniero, rubati 50 euro: «Ero con il cane, credevo mi uccidesse» - , la donna una romana di 36 anni, si trovava nei pressi del teatro Ambra Jovinelli a Roma, quando uno straniero l'ha ... ilmessaggero.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.