Roma | dal 7 gennaio Fontana di Trevi a pagamento per i turisti Il Campidoglio | Solo ipotesi

Dal 7 gennaio visitare la Fontana di Trevi, a Roma, costerà due euro. Il ticket per accedere al monumento, il secondo più visitato della Capitale dopo il Colosseo, sarà previsto per i turisti ma non per i residenti a Roma, per i quali l'accesso continuerà a essere gratuito. Il nuovo assetto prevederà due corsie, una per i turisti e una per i romani, delimitati da paletti di ottone e ci sarà la possibilità di pagare con la carta di credito. La scelta, spiega il Corriere della Sera, è stata caldeggiata dall'assessore al Turismo e grandi eventi Alessandro Onorato e sposata dall'amministrazione e ha come obiettivo la salvaguardia della fontana. Iltempo.it

