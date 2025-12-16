Roma | dal 7 gennaio Fontana di Trevi a pagamento per i turisti Il Campidoglio | Solo ipotesi
Dal 7 gennaio, l'accesso alla Fontana di Trevi a Roma sarà a pagamento, con un biglietto di due euro riservato ai turisti. La misura, ancora in fase di ipotesi ufficiale, mira a regolamentare il flusso di visitatori, mentre i residenti rimarranno esentati. La decisione ha suscitato reazioni e dibattiti sulla gestione del monumento più iconico della città.
Dal 7 gennaio visitare la Fontana di Trevi, a Roma, costerà due euro. Il ticket per accedere al monumento, il secondo più visitato della Capitale dopo il Colosseo, sarà previsto per i turisti ma non per i residenti a Roma, per i quali l'accesso continuerà a essere gratuito. Il nuovo assetto prevederà due corsie, una per i turisti e una per i romani, delimitati da paletti di ottone e ci sarà la possibilità di pagare con la carta di credito. La scelta, spiega il Corriere della Sera, è stata caldeggiata dall'assessore al Turismo e grandi eventi Alessandro Onorato e sposata dall'amministrazione e ha come obiettivo la salvaguardia della fontana. Iltempo.it
Fontana di Trevi a pagamento dal 7 gennaio. Arriva il ticket di 2 euro
Roma: dal 7 gennaio Fontana di Trevi a pagamento per i turisti. Il Campidoglio: "Solo ipotesi" - Dal 7 gennaio visitare la Fontana di Trevi, a Roma, costerà due euro. iltempo.it
Roma, Fontana di Trevi a pagamento: da gennaio i turisti dovranno pagare un biglietto di 2 euro per vederla - Uno dei monumenti storici più visitati al mondo, la Fontana di Trevi a Roma, sta per diventare a pagamento. notizie.it
