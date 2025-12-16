Roma Como | le tre cose che non hai notato del match di Serie A

Nella sfida tra Roma e Como valida per la quindicesima giornata di Serie A, sono emerse tre curiosità poco evidenziate. I tre punti conquistati dai giallorossi sono fondamentali per la corsa allo scudetto, segnando un passo importante nella classifica. Un'analisi che svela dettagli e aspetti nascosti di un match deciso da atteggiamenti e dinamiche sorprendenti.

© Calcionews24.com - Roma Como: le tre cose che non hai notato del match di Serie A Le tre curiosità sulla partita delle 20:45, Roma Como: partita valida per la quindicesima giornata di Serie A Tre punti importanti quelli della Roma ottenuti contro il Como, che lanciano i giallorossi nella lotta scudetto, accorciano considerevolmente la classifica e, soprattutto, sono pienamente meritati: la formazione di Gasperini ha fatto la partita con l’atteggiamento giusto, . Calcionews24.com COSA VEDERE A ROMA IN 3 GIORNI| Itinerario nella Capitale Roma-Como 1-0, gol e highlights: decide Wesley al 60', giallorossi a -3 dalla vetta - 0, gol e highlights: decide Wesley al 60', giallorossi a - sport.sky.it

Serie A, la Roma batte il Como 1-0 ed è a tre punti dall’Inter - Un gol di Wesley vale la vittoria della Roma di Gasperini che aggancia il treno in vetta alla classifica: è a meno tre dall'Inter ... msn.com

Serie A, Roma-Como 1-0: i giallorossi consolidano il posto in Champions Juve corsara a Bologna (0-1), Genoa-Inter 1-2 e nerazzurri in vetta. Fiorentina-Verona 1-2, vacilla la panchina viola. Milan-Sassuolo 2-2. Atalanta-Cagliari 2-1. La Lazio in 9 vince a Par - facebook.com facebook

La nostra formazione per #RomaComo #ASRoma x.com