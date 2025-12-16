Roma-Como la moviola di Calvarese | N' Dicka-Ramon Feliciani vede bene

In un match cruciale tra Roma e Como, la moviola di Calvarese analizza le decisioni chiave, con particolare attenzione alle azioni di N'Dicka e Ramon. La serata rappresenta anche un momento importante per l'arbitro Ermanno Feliciani, alla sua prima presenza in una sfida di alta classifica in Serie A, contribuendo a rendere l'incontro ancora più significativo.

Serata importante non solo per Roma e Como, ma anche per Ermanno Feliciani, alla prima presenza in una sfida d'alta classifica in Serie A. L'arbitro abruzzese fischia il giusto, agevolando un ritmo piacevole senza troppe interruzioni: sono 24 i falli totali, in una partita molto intensa. La soglia disciplinare è alta, come dimostra la mancata ammonizione per Hermoso su Addai per la trattenuta nel primo tempo, ma questo agevola un ritmo alto, con le squadre che sembrano adeguarsi sin da subito al confine fissato da Feliciani Il primo episodio della serata dell'Olimpico arriva circa a metà primo tempo, con le proteste della Roma per un possibile pestone di Ramon ai danni di Ndicka in piena area di rigore. Iltempo.it

