Roma-Como i giallorossi vincono di misura | all’Olimpico finisce 1-0

16 dic 2025

La sfida tra Roma e Como si conclude con una vittoria di misura per i giallorossi, che all’Olimpico si impongono 1-0. La squadra di Gian Piero Gasperini apre le marcature e resiste agli attacchi avversari, portando a casa i tre punti fondamentali in questa trasferta. Un risultato importante nel cammino di entrambe le squadre in questa fase della stagione.

La Roma di Gian Piero Gasperini l’ha fatto ancora: è andata in vantaggio, sbloccando il match, e poi ha alla fine conquistato la vittoria. La Roma non ha sbagliato in casa, nel posticipo di questa giornata di Serie A, e contro il Como di Fabregas ha vinto di misura guadagnando altri tre punti in classifica. Roma, contro il Como finisce 1-0: la decide Wesley. È bastato un solo gol alla Roma, gol segnato da Wesley, per decidere il match e vincere contro il Como in casa propria nella Capitale. Wesley of A.S. Roma with the MVP award under the South Curvethe 15th day of the Serie A Championship between A. Sportface.it

