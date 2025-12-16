Roma-Como Gasperini spiega | Ecco perché non è entrato Dybala

Dopo la vittoria contro il Como, l'allenatore della Roma, Gasperini, ha spiegato le ragioni dietro la mancata entrata di Dybala e la scelta di effettuare solo due cambi. Le sue parole chiariscono la strategia adottata e le condizioni dei giocatori, contribuendo a comprendere meglio le decisioni tattiche durante la partita che ha riavvicinato la squadra al vertice della classifica.

Le parole del tecnico giallorosso dopo la vittoria contro il Como che ha riavvicinato la Roma al primo posto Come mai solo due cambi? “Stavamo bene così, abbiamo continuato così, anche perché in panchina gli eventuali cambi a parte Baldanzi non stavano benissimo. In difesa non volevo toccare niente. Dybala non era il momento che entrasse, c’è una settimana per farlo stare molto meglio”. Gasperini (Ansafoto) – calciomercato.it Come ha vissuto la vigilia? “Abbiamo rischiato molto poco, siamo stati bravissimi. Il Como gioca molto col portiere, purtroppo questa è una situazione che nel calcio sta dilagando. Calciomercato.it

