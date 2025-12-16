Nel finale di Roma-Como, un episodio tra Mancini e Ramon durante i minuti di recupero ha suscitato molte discussioni. Con il risultato di 1-0 a favore dei giallorossi, il contatto tra i due giocatori ha acceso un acceso dibattito sull’operato arbitrale, alimentando polemiche che si protrarranno anche dopo il fischio finale.

Roma-Como, bufera nel recupero: il contatto Mancini-Ramon fa discutere

Il finale di Roma-Como non si è chiuso solo con il successo giallorosso. Nei minuti di recupero, con l’Olimpico in tensione e il risultato sull’1-0, un contatto a palla lontana tra Gianluca Mancini e Jacobo Ramon ha acceso il campo e alimentato un dibattito arbitrale destinato a proseguire anche nel post gara. Il contatto a palla lontana. L’azione nasce lontano dalla porta della Roma, su un rilancio che non coinvolge direttamente i due difensori. Mancini e Ramon si incrociano, la spallata fa finire a terra lo spagnolo e in un attimo si forma un capannello. Le panchine si agitano, il Como protesta chiedendo provvedimenti, mentre l’arbitro Feliciani interviene per riportare la calma. Sololaroma.it

La rabbia di Lautaro nel post partita ??? per il recupero ??

