Dopo la vittoria della Roma contro il Como, con il risultato di 1-0, Smolcic ha commentato la partita in conferenza stampa. Il difensore croato ha sottolineato le difficoltà incontrate e il modo in cui gli avversari sono riusciti a limitare il gioco della squadra giallorossa. Ecco le sue parole e l’analisi dell’incontro.

© Sololaroma.it - Roma-Como 1-0, Smolcic in conferenza stampa: “Sono stati bravi a non farci fare il nostro gioco”

Il campo ha dato il suo verdetto sul match tra Roma e Como. A parlare del risultato e della partita è stato Smolcic. Queste le sue parole: “Sicuramente abbiamo affrontato una delle squadre più forti del campionato. Ci hanno messo in difficoltà perché sono bravi nell’uomo contro uomo. Ci hanno bloccato, non siamo riusciti bene a fare il nostro gioco, abbiamo fatto fatica, ma dobbiamo lavorare per fare meglio. Noi siamo il Como”. Ha poi continuato: “La Roma è una squadra che difende bene, non ti dà molte chance. Noi potevamo fare meglio nell’ultimo passaggio, ma siamo giovani e credo in noi. Proviamo sempre a fare il nostro calcio, ma oggi ci siamo riusciti meno per la forza della Roma. Sololaroma.it

ROMA-COMO 1-0: CHE GODURIAAAAAAAAA??

Roma-Como 1-0, gol e highlights: decide Wesley al 60', giallorossi a -3 dalla vetta - 0, gol e highlights: decide Wesley al 60', giallorossi a - sport.sky.it