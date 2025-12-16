Roma-Como 1-0 Rensch in conferenza stampa | Addai a terra sul gol? Mi dispiace ma era dietro di me

Durante la partita tra Roma e Como, terminata con il risultato di 1-0, si è acceso il dibattito sulla decisione riguardante il gol. Rensch, protagonista e commentatore post-match, ha espresso la sua opinione sulla posizione di Addai, precisando che l’avversario era dietro di lui. L’articolo analizza i momenti salienti e le dichiarazioni del calciatore giallorosso.

© Sololaroma.it - Roma-Como 1-0, Rensch in conferenza stampa: “Addai a terra sul gol? Mi dispiace, ma era dietro di me” Il campo ha dato il suo verdetto sul match tra Roma e Como. A parlare del risultato e della partita è stato il calciatore giallorosso Rensch. Queste le sue parole: “Siamo professionisti, dobbiamo farci trovare pronti, lavoro duro al di là del fatto che il mister decida di mandarmi in campo o meno. Il mister ha fiducia in me e si vede. Fascia destra o sinistra è uguale, posso giocare da entrambe le parti. Non ho un compagno preferito perché tutti sappiamo quello che dobbiamo fare. Juventus? Conosciamo tutti il loro valore, ma se giochiamo come oggi ce la possiamo fare a vincere. Adesso dobbiamo recuperare energie e capire quali sono i loro punti deboli”. Sololaroma.it Roma-Como 1-0: gol e highlights | Serie A Roma-Como 1-0, gol e highlights: decide Wesley al 60', giallorossi a -3 dalla vetta - 0, gol e highlights: decide Wesley al 60', giallorossi a - sport.sky.it

Roma-Como 1-0: video, gol e highlights - All'Olimpico decide un gol di Wesley, che al 60' con un rasoterra trova l'angolo ... sport.sky.it

Serie A, Roma-Como 1-0: i giallorossi consolidano il posto in Champions Juve corsara a Bologna (0-1), Genoa-Inter 1-2 e nerazzurri in vetta. Fiorentina-Verona 1-2, vacilla la panchina viola. Milan-Sassuolo 2-2. Atalanta-Cagliari 2-1. La Lazio in 9 vince a Par - facebook.com facebook

#Roma- #Como, le formazioni ufficiali x.com