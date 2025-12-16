Roma-Como 1-0 | il gol di Wesley consolida il quarto posto dei giallorossi

Nella sfida valida per la 15ª giornata di Serie A, la Roma ha ottenuto una preziosa vittoria contro il Como con il gol decisivo di Wesley. Dopo un mese di astinenza casalinga, i giallorossi consolidano il quarto posto in classifica in una partita fondamentale per il proseguo della stagione.

Roma 15 dicembre 2025 - Mancava da un mese la vittoria all'Olimpico ed è arrivata in una delle sfide più delicate di questo dicembre. La Roma batte per 1-0 il Como nella sfida dell'Olimpico, il match winner è quello di Wesley, alla terza rete in campionato. Risultato di prestigio che consolida così il quarto posto in classifica da parte dei giallorossi, mentre i lariani mancano la chance per poter salire in zona Champions League. Primo tempo. Qualche sorpresa nell'undici di Gasperini per la sfida contro il Como. Non è stata toccata la difesa con Mancini, N'Dicka ed Hermoso a protezione di Svilar, così come la coppia centrale composta da Koné e Cristante. Sport.quotidiano.net

