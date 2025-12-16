Roma Como 1-0 Gasperini resta in scia di Chivu | ecco com’è andata

Nel match che chiude il 15° turno di Serie A 2025/26, Roma e Como si sono sfidate in una partita ricca di emozioni. Con il risultato di 1-0 a favore dei giallorossi, Gasperini mantiene la sua posizione in classifica, restando in scia di Chivu. Ecco come si è svolta la serata calcistica.

Inter News 24 la partita di stasera che chiude il 15° turno di Serie A 202526. Il posticipo del lunedì sera ridisegna gli equilibri della Serie A, regalando una classifica cortissima che infiamma la lotta scudetto. La Roma supera il Como per 1-0 allo Stadio Olimpico, conquistando tre punti vitali che proiettano la squadra di Gian Piero Gasperini al quarto posto. I capitolini sono ora una minaccia concreta per le prime della classe: il Napoli dista una sola lunghezza, il Milan due, e l' Inter capolista è ormai a soli tre punti. A decidere l'incontro è stata la rete di Wesley, abile a raccogliere l'invito del fantasista argentino Matias Soulè e a battere il portiere avversario.

