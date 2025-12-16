Roma-Como 1-0 Gasperini in conferenza stampa | Ferguson ci sta mettendo lo spirito

Dopo la vittoria della Roma contro il Como, il tecnico Gasperini ha commentato l'incontro durante la conferenza stampa post gara. Con un focus sul comportamento della squadra e sull'apporto di Ferguson, l’allenatore ha evidenziato lo spirito messo in campo dai suoi. Ecco le principali dichiarazioni e analisi sul match appena concluso.

Si è chiusa la gara tra Roma e Como. A parlare del match, durante la conferenza stampa post partita, è stato il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini. Queste le sue parole: “Poche sostituzioni? Stavamo bene così e quindi abbiamo continuato così. Anche perché in panchina c’era Baldanzi che non stava benissimo. In verità abbiamo rischiato molto poco. Noi sapevamo che il Como gioca molto con il portiere e purtroppo questa cosa nel calcio sta dilagando. Non è spettacolare avere un portiere che sta con la palla fermo tra i piedi. Quando ti trovi in queste situazioni devi esasperare con il pressing”. Sololaroma.it

