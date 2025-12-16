Nel primo semestre del 2025, il mercato immobiliare di Roma ha mostrato segnali di crescita, con un incremento del 2% nei valori delle abitazioni. Questa tendenza riflette una maggiore attenzione nella selezione delle scelte di investimento e un mercato in evoluzione, caratterizzato da una domanda che si mantiene sostenuta nonostante le dinamiche mutevoli.

© Sbircialanotizia.it - Roma, casa in rialzo nel 2025: prezzi su del 2% e scelte più selettive

Nella prima parte del 2025 il mattone a Roma ha continuato a correre: secondo l’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, i valori immobiliari in città hanno registrato un aumento complessivo del 2%. Un segnale netto, che racconta una domanda ancora viva e quartieri che reagiscono in modo diverso, tra spinte improvvise e nuove cautele. Le zone che . Sbircialanotizia.it

Prima e Dopo Home Staging | Metodo Valore InCasa® – Vendere casa a Roma in meno di 100 giorni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

LIVE - Femminile, Ternana-Roma 0-2: le giallorosse tornano a vincere. La vetta è salda - Le ragazze di Rossettini vincono in casa delle rossoverdi e mantengono 5 punti di vantaggio sulla Juventus. ilromanista.eu