Roma | aprono metro Colosseo e Porta Metronia Come sono le due stazioni museo

A Roma sono state inaugurate le nuove stazioni della metro Colosseo e Porta Metronia sulla Linea C, arricchendo il centro storico con importanti complessi archeologici integrati. Questi siti rappresentano un nuovo punto di incontro tra mobilità e cultura, offrendo ai visitatori un'esperienza unica che unisce trasporto e patrimonio storico.

© Agi.it - Roma: aprono metro Colosseo e Porta Metronia. Come sono le due stazioni museo AGI - La nuova tratta della Linea C della metropolitana consegna al centro di Roma non solo due nuove fermate, ColosseoFori Imperiali (fondamentale per il collegamento con la Linea B) e Porta Metronia, ma anche due importanti complessi archeologici integrati all'interno delle stazioni, trasformate in luoghi di fruizione culturale oltre che di mobilità. Al Colosseo, gli scavi sotto via dei Fori Imperiali hanno portato alla luce delle terme romane di età imperiale, con ambienti riconducibili al percorso del bagno. I resti sono stati conservati in situ e inseriti nel progetto museale della stazione, che si sviluppa su quattro livelli interrati fino a oltre 30 metri di profondità e prevede anche il collegamento diretto con la Linea B.

Roma, aprono due nuove stazioni della metro C: Colosseo e Porta Metronia - Dopo oltre 13 anni di lavori, sono state inaugurate le nuove fermate Colosseo e Porta Metronia della Metro C di Roma, stazioni- tg24.sky.it

