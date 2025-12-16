Rogo mortale strazio di due madri | Resta solo la speranza nella giustizia

Due madri affrontano il dolore e l’attesa di giustizia nel processo per il tragico incendio che ha causato la perdita dei loro figli, Yinjie Liu e Yindan Dong. La scena si svolge nella Corte d’Assise di Milano, dove le testimonianze ricordano quella notte drammatica, lasciando profonde ferite e speranze di verità e risarcimento.

© Ilgiorno.it - Rogo mortale, strazio di due madri: "Resta solo la speranza nella giustizia" di Andrea Gianni MILANO La madre della 17enne Yinjie Liu e del fratello di un anno più grande, Yindan Dong, assiste al processo sul fondo dell’aula della Corte d’Assise di Milano, senza trattenere le lacrime quando le testimonianze tornano su quella notte, a settembre del 2024, che ha travolto la sua vita. La madre di Pan An, 24 anni, il terzo giovane cinese morto nel rogo, figlio unico, è rimasta in Cina ma ha inviato domenica una lettera al suo legale, l’avvocato milanese Zheng Fan. "Ci aspettiamo giustizia e vogliamo sapere la verità sulla morte dei nostri figli – è il loro pensiero – quel giorno abbiamo perso tutto e siamo morte anche noi, nessuno ci ha ancora chiesto scusa". Ilgiorno.it DUPLICE MORTALE A TORRE DI MOSTO: LO STRAZIO DI CHI RESTA | 12/10/2022 CASAGIOVE / CASERTA – Scontro mortale sulla variante, fra i feriti anche una bimba - facebook.com facebook