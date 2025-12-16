Roger Federer dà tre consigli preziosi a chi vuole diventare un tennista | Il terzo è essere curiosi

Roger Federer condivide tre consigli fondamentali per chi desidera intraprendere la carriera tennistica. Con la sua vasta esperienza e successi, l’ex campione evidenzia l’importanza di determinazione, costanza e curiosità. Questi suggerimenti offrono spunti preziosi per aspiranti tennisti che vogliono migliorare e raggiungere i propri obiettivi nel mondo dello sport.

Roger Federer, uno dei tennisti più forti di sempre, nonché recordman di successi a Wimbledon, ha dato tre consigli fondamentali a chi vuole diventare un tennista professionista. Fanpage.it La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Federer, ritorno con sconfitta/ Roger ko al Ginevra Open: Andujar lo batte in tre set - Roger Federer torna con sconfitta: sicuramente lo svizzero avrebbe sperato in un rientro migliore, ma il tennis è questo e non guarda in faccia nessuno. ilsussidiario.net Wimbledon, Federer eliminato in tre set da Hurkacz. Il campione svizzero esce tra gli applausi VIDEO - Contro il polacco Hurkacz, il campione svizzero si è dovuto arrendere in tre set: 6- leggo.it "John Mc Enroe contro Rafael Nadal", "Roger Federer contro Bjorn Borg", "Novak Djokovic contro Jimmy Connors". L'EX TENNISTA INDIANO AMRITRAJI SCEGLIE I VINCITORI - facebook.com facebook Il Fans' Favourite Award è stato lanciato nel 2000. Dopo Roger Federer, capace di trionfare per 19 anni consecutivi (!), Jannik Sinner diventa il primo in grado di vincerlo almeno 3 volte! x.com

