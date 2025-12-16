Rocìo lettere degli avvocati in arrivo? È venuta meno ai patti con i legali di Raoul Bova Cosa sta succedendo

Rocìo Munoz Morales e Raoul Bova sono al centro di una delicata vicenda legale legata alla loro separazione. Secondo le ultime indiscrezioni, gli avvocati dei due attori sarebbero coinvolti in comunicazioni ufficiali, alimentando le speculazioni su eventuali tensioni e decisioni giudiziarie in corso.

Rocìo Munoz Morales e Raoul Bova sono alle prese con una separazione che, stando alle ultime notizie, avrebbe trovato una quadra grazie ai rispettivi avvocati. Le strade dei due ex si sono così divise definitivamente, al netto dell'amore e del mantenimento delle loro figlie, ma ancora si torna a. Today.it La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il presidente del Tribunale di Cagliari scrive una lettera aperta contro gli avvocati che protestavano per l'assegnazione al Comitato per il NO dell'aula magna del Palazzo di Giustizia e così la conclude: "E' la richiesta di revoca della concessione dell'Aula magn x.com 15 dicembre ore 15.30 Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione - via Arpi 176, Foggia L’incontro propone una riflessione interdisciplinare sulle competenze necessarie nei contesti giudiziari che vedono coinvolti i min - facebook.com facebook

