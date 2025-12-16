Rocchi | rossi giusti alla Lazio Pulisic gol buono

L'articolo affronta le decisioni arbitrali della Lazio, con particolare attenzione ai rossi giudicati corretti, e segnala il rinvio a giudizio di figure importanti del calcio italiano, tra cui Pulisic e Zappi, coinvolti in un'inchiesta sulla gestione dei vertici tecnici delle serie C e D, con riferimenti alle recenti nomine di Orsato e Braschi.

Antonio Zappi presidente dell'Aia ed Emanuele Marchesi consigliere sono stati rinviati a giudizio dalla procura federale della Federcalcio «per presunte pressioni legate al cambio dei vertici degli organi tecnici di serie C e serie D»: l'estate scorsa Ciampi e Pizzi furono sostituiti da Orsato e Braschi. In una nota il presidente dell'Aia, che andrà al processo sportivo nel mese di gennaio 2026, ha ribadito «la propria totale estraneità agli addebiti e rivendicato la legittimità del proprio operato». Da segnalare che prima della conclusione delle indagini, Zappi ha chiesto di essere ammesso al patteggiamento negato sia dall'ufficio di Chiné che dalla procura del Coni (spiegazione: perché una eventuale squalifica lo spingerebbe a decadere per via di una precedente inibizione di 10 mesi). Ilgiornale.it

