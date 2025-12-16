Rocce giganti luminose in mezzo a Piazza Maggiore a Bologna | stupore dei cittadini e scatta qualche protesta Ecco cosa sono c’entra l’arte – IL VIDEO

In piazza Maggiore a Bologna sono apparse improvvisamente grandi rocce luminose, suscitando meraviglia e qualche protesta tra i cittadini. Un fenomeno che ha attirato l’attenzione di molti, lasciando spazio a domande e curiosità su cosa siano e quale sia il loro significato, tra arte e mistero. Ecco cosa sta succedendo.

Stupore tra i cittadini bolognesi che si sono ritrovati in mezzo alla centralissima Piazza Maggiore di Bologna delle enormi rocce colorate. Ma il mistero è presto svelato: da domenica 21 al 26 dicembre Illumia e Bologna Festival mostreranno l'installazione "Iwagumi": 19 sassi, in tessuto gonfiabile, da 2 ai 14 metri d'altezza. Qualche bolognese però ha storto il naso sui social sia perché le opere sono ingombranti, ma anche perché coprono da alcune angolazioni della piazza la vista del Duomo. Quest'opera d'arte celebra la venerazione giapponese per le splendide composizioni rocciose presenti in natura, note come Iwagumi.

Le rocce giganti in piazza Maggiore alte fino a 14 metri: «Si accenderanno» x.com

