Rocce giganti in piazza Maggiore arrivano i primi megaliti | saranno illuminati come le Dolomiti

In piazza Maggiore sono stati installati i primi megaliti, sorprendendo i passanti con la loro imponenza. Questi giganti di pietra, destinati a diventare un nuovo punto di attrazione, saranno illuminati come le iconiche Dolomiti, creando un affascinante spettacolo visivo e simbolico per la città di Bologna.

Bologna, 16 dicembre 2025 – I primi megaliti sono apparsi ieri in piazza Maggiore. E di sicuro si sono fatti notare. Questi enormi massi alti fino a 14 metri – in tessuto gonfiabile – che rappresentano il regalo di Illumia e Bologna Festival alla città e formano l’installazione ’Iwagumi-Dismisura’ hanno fatto la comparsa nel cuore di Bologna, e i social sono esplosi. L’impatto, del resto, è imponente, con i primi gonfiabili ’atterrati’ sul Crescentone, così ’alieni’ e affascinanti rispetto allo spazio che li circonda. Megaliti di luci in piazza Maggiore: a Natale Bologna riceve un regalo Screenshot La curiosità corre sui social. Ilrestodelcarlino.it

