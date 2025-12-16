Rob Reiner Tmz | Sangue in stanza hotel del figlio Nick

Rob Reiner, noto regista, è stato coinvolto in una drammatica vicenda che vede suo figlio Nick Reiner accusato di aver provocato la morte del padre e di Michele Reiner. La polizia ha riferito che Nick si è registrato in un hotel di Santa Monica con evidenti tracce di sangue, suscitando grande attenzione mediatica sulla vicenda.

© Lapresse.it - Rob Reiner, Tmz: “Sangue in stanza hotel del figlio Nick” Nick Reiner, in arresto per l’omicidio del padre regista Rob e di Michele Reiner, si è registrato in un hotel di Santa Monica domenica mattina presto dove ha lasciato una scia di sangue. Lo riferiscono fonti a conoscenza diretta al sito americano Tmz. Nick si è registrato al The Pierside Santa Monica intorno alle 4 di domenica mattina, usando la sua carta di credito. Il suo check-in è avvenuto poche ore dopo un’accesa discussione con il padre alla festa di Natale di Conan O’Brien. Testimoni oculari che hanno visto Nick registrarsi dicono che sembrava “sotto shock”, ma non c’erano segni visibili di uno scontro violento e non c’erano macchie di sangue o tagli sul corpo. Lapresse.it Nick Reiner, il figlio del regista Rob Reiner arrestato per l'omicidio dei genitori: trovato in un albergo, la stanza era piena di sangue - L'hanno trovato in un albergo dall'altra parte della città, sotto choc. ilmessaggero.it

Tmz: «Nick Reiner in stato di shock. La sua doccia era piena di sangue» - Il figlio è accusato dell'omicidio del padre Rob e della moglie Michel Singer. msn.com

Rob Reiner, l’uomo che ha insegnato al cinema a cambiare pelle senza perdere l’anima • Dopo il drammatico fatto di sangue nella notte scorsa, ecco un ritratto di Rob Reiner: dalla recitazione alla regia, dai classici hollywoodiani all’impegno civile,… x.com

Dopo la notizia della morte di Rob Reiner, trovato senza vita insieme a sua moglie Michelle, nella loro casa di Los Angeles, Donald Trump ha condiviso un post sul suo social, Truth, in cui commenta l'accaduto. - facebook.com facebook