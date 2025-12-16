Rob Reiner temeva per il figlio Nick da mesi | la tragedia annunciata di una famiglia

La morte di Rob Reiner e della moglie Michele Singer rappresenta una tragedia che ha sconvolto il pubblico e chi conosceva la famiglia. Dopo mesi di preoccupazioni e timori, questa perdita segna un doloroso epilogo di un lungo percorso segnato da difficoltà e sofferenza.

La tragica morte di Rob Reiner e della moglie Michele Singer ha scioccato il pubblico, ma per chi conosceva la famiglia rappresenta l’epilogo devastante di un incubo durato anni. Nick Reiner, il figlio trentaduenne della coppia, è stato arrestato per l’omicidio dei genitori nella loro villa di Brentwood a Los Angeles, in un caso che ha portato alla luce una lunga battaglia contro malattia mentale e dipendenza. Secondo un amico di famiglia che conosce Nick da quando era bambino, Rob Reiner aveva confidato a diverse persone nelle settimane precedenti la tragedia di temere per il peggioramento della salute mentale del figlio. Cinemaserietv.it

