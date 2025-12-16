Rob Reiner | la camera d' hotel del figlio Nick era ' piena di sangue'

Nuovi dettagli emergono sul fermo di Nick Reiner, figlio di Rob Reiner, a seguito di un episodio violento in un hotel. La polizia ha trovato la camera dell'hotel macchiata di sangue, aggiungendo inquietanti elementi alla vicenda. La vicenda solleva interrogativi sulle circostanze che hanno portato all'arresto e sulla gravità dell'accaduto.

Spuntano nuovi dettagli sul fermo di Nick Reiner avvenuto nell'hotel in cui si sarebbe rifugiato dopo aver ucciso i genitori a coltellate. Nuovi dettagli emergono sull'omicidio di Rob Reiner e della moglie Michele avvenuto domenica 14 dicembre. Secondo quanto riferito da TMZ, la camera d'hotel in cui si sarebbe rifugiato il figlio Nick dopo il duplice delitto era "piena di sangue". Nick Reiner, attualmente in arresto in seguito alle indagini del Dipartimento di polizia di Los Angeles, avrebbe effettuato il check-in in un hotel di Santa Monica all'alba di domenica mattina. L'uomo avrebbe preso una stanza presso il Pierside Santa Monica intorno alle 4 del mattino, usando la sua carta di credito. Movieplayer.it

